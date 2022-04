Google Pay, rivoluzione in arrivo: diventerà un Wallet digitale completo

Dopo aver bloccato i pagamenti tramite Google Pay in Russia, pare che Google abbia in mente un grande aggiornamento per il suo sistema di pagamenti propritario, che potrebbe fare la felicità di molti utenti Android. A quanto pare, infatti, Google Pay potrebbe presto diventare più "comprensivo", ottenendo feature da vero e proprio wallet digitale.

In particolare, stando a quanto riporta 9to5Google, l'azienda di Mountain View starebbe testando una nuova app Wallet per Android, di cui potete vedere l'icona in calce. L'immagine, scoperta nell'ultima beta di Android dal portale specializzato nel sistema operativo mobile di Google, sembra suggerire che presto Google Pay diventerà "adulto", trasformandosi in un vero e proprio Wallet digitale, alla stregua di quello creato da Apple per i dispositivi iOS.

Quanto scoperto da 9to5Google sembra corroborare un recente report di Bloomberg, secondo cui Google vorrebbe "trasformare Pay in un portafoglio digitale comprensivo, che conterrà biglietti digitali, carte di imbarco per gli aerei, passaporti vaccinali e carte di credito". L'aggiornamento tanto atteso per Google Pay potrebbe arrivare più avanti nel corso del 2022, oppure potrebbe essere tra le feature di lancio di Android 13 in versione stabile, in arrivo verso fine anno. Al momento, comunque, Google non si è ancora sbottonata sulla finestra di lancio del servizio, né ne ha confermato ufficialmente l'esistenza.

Ad ogni modo, comunque, il nuovo Google Pay potrebbe anche contenere i wallet di criptovalute degli utenti Android, grazie ad una partnership tra Google e Bakkt annunciata a ottobre 2021. Anche questa feature, comunque, dovrebbe essere lanciata ufficialmente più avanti nel corso del 2022, benché non si sappia ancora in quali Paesi verrà implementato il servizio.