Google Pay, tre nuovi istituti bancari da oggi sono supportati in Italia

Google Pay è la piattaforma di pagamento offerta dal colosso di Mountain View e disponibile in Italia dal 2018, sempre più usato per pagare contactless dal proprio smartphone o smartwatch se la propria banca è supportata dal servizio. Per rasserenare sempre più utenti, Big G ha recentemente aggiunto altri tre istituti bancari tra quelli supportati.

Gli istituti di credito aggiunti su Google Pay attualmente in totale sono 29 e tra essi compaiono nomi come Banca Mediolanum, Banca Sella, Fineco, Intesa Sanpaolo (arrivata quasi un anno fa) e Unicredit, come potete vedere dalla pagina di supporto ufficiale. Nelle ultime ore, però, Google ha deciso di garantire il supporto anche a Banca 5, Curve OS Limited e FIDEURAM nel mercato del Belpaese e di tanti altri paesi per permettere così di accedere a tutte le funzioni di Google Pay nel mondo.

Ricordiamo poi che tra tutti i negozi supportati sin dal lancio ci sono Asos, Autogrill, Booking.com, Esselunga, Flixbus H&M, LIDL, Ryanair, TIM e tantissimi altri punti vendita. Per agevolare ulteriormente l’esperienza di shopping ai consumatori, Google ha inoltre pensato di recente di aggiornare il suo servizio Shopping: d’ora in avanti la piattaforma permetterà di controllare meglio e con più precisione tutti i prezzi minimi e massimi di ogni prodotto sul mercato, cercando le offerte del momento e confrontandole per capire quando e da chi acquistare un bene.