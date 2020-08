Google pensa alla sicurezza dei bambini: lanciato Kids Space su tablet Android

Google ha deciso di lanciare un nuovo servizio dedicato ai più piccoli su tutti i tablet Android: si chiama Kids Space e arriverà a breve prima su alcuni dispositivi Lenovo (compreso il nuovo Lenovo Smart Tab M10 HD Gen 2) e poi a livello globale, riempiendo tutti i tablet col sistema operativo del robottino verde di app e prodotti per bambini.

I genitori potranno stare tranquilli grazie a Kids Space: questo strumento andrà ad affiancarsi a Family Link, lanciato nel 2017, e alla sezione Famiglia già esistenti su Android, utilizzati da tempo per il controllo delle attività dei bambini tramite filtri di sicurezza e limiti temporali per la navigazione online. Ormai parte del cuore di Android, assieme a Kids Space tali servizi forniranno ai genitori tutti gli strumenti per garantire ai piccoli esploratori del domani un’esperienza d’uso piacevole, educativa e sicura.

Kids Space permetterà ai bambini di trovare sempre nuovi contenuti: video caricati su YouTube Kids, giochi presenti su Google Play, barzellette, più di 400 libri gratuiti e tanto altro sarà accessibile grazie a questo servizio. Tutto ciò che apparirà su Kids Space sarà controllato da esperti, maestri e educatori, diviso in rubriche e selezionabile anche dai genitori, i quali potranno aggiungere o rimuovere materiale in ogni momento.

Ma non sono le uniche novità che Big G ha portato di recente sui suoi prodotti: tramite il motore di ricerca Google Chrome a breve ogni persona potrà crearsi una pagina unica e originale che faccia da “biglietto da visita”; o ancora, Google ha pensato di lanciare corsi dalla durata di sei mesi valutati allo stesso modo di una laurea.