Google pensa agli smartphone Android come chiavi di casa e passaporti digitali

In questo periodo difficile a causa del COVID-19 stanno nascendo molti progetti per supportare i cittadini di tutto il mondo tramite dispositivi mobili e un approccio più digitale. Dopo i pensieri di Microsoft e Oracle per un passaporto sanitario digitale, ora anche Google ha deciso di lavorare sugli smartphone per renderli dei portadocumenti.

Nelle ultime ore Big G ha infatti rilasciato un comunicato sul suo blog ufficiale per annunciare Android Ready SE Alliance, un consorzio fondato dal colosso di Mountain View e a cui aderiranno i partner che intendono rendere i nostri telefoni dei veri e propri portadocumenti: carte di identità, chiavi di casa e dell’auto, patenti, passaporti, portafogli e altro ancora, agli occhi della società tutto ciò potrebbe essere contenuto su smartphone tramite un’implementazione fondata su uno standard comune accettato dalle aziende Big Tech e non solo.

Per farlo potrebbe essere necessario l’utilizzo di chip e componenti resistenti alla manomissione e anche di software come StrongBox, il quale permette all’utente di salvare dati sensibili in maniera virtualmente inaccessibile senza la dovuta autorizzazione del possessore del dispositivo o comunque del diretto interessato.

Tutto ciò necessità però collaborazione e coordinamento. Ecco a cosa serve, dunque, Android Ready SE Alliance, la quale coinvolge i principali produttori di Secure Element e dei suddetti chip e software, così da trovare dei punti chiave da rendere una norma da accettare se si vuole lavorare in tale ambito. Il punto di partenza di Google è quello di rendere disponibile a tutti StrongBox, da qui sarà solo il tempo a mostrarci i frutti di questi sforzi coordinati.

Rimanendo in ambito sicurezza, recentemente i ricercatori di Zimperium hanno scoperto un malware che si finge aggiornamento di sistema per smartphone Android.