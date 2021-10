Google pensa alla sostenibilità: percorsi green su Maps, Voli e molto altro ancora

Google recentemente ha annunciato grandi novità su ogni fronte: assieme all’attivazione dell’autenticazione a due fattori di default sugli account Google entro fine 2021, il colosso di Mountain View ha introdotto una serie di funzionalità “green” su tanti suoi servizi per soddisfare le esigenze degli amanti della sostenibilità.

Una delle novità più importanti riguarderà il motore di ricerca stesso, dove Big G aggiungerà entro fine ottobre 2021 una pagina di risultati completamente dedicata al cambiamento climatico: proprio cercando le parole chiave “cambiamento climatico”, Google mostrerà subito alcune schede colme di dati provenienti dalle analisi delle Nazioni Unite, per sezioni specifiche come “Notizie”, “Cause”, “Effetti” e “Agisci”, così da invogliare chiunque a fare del proprio meglio per limitare l’impatto ambientale personale.

Il motore di ricerca renderà anche molto più semplice cercare veicoli elettrici e veicoli ecologici, oltre a informazioni sulle stazioni di ricarica vicine alla propria posizione; ci saranno anche tag verdi dedicati per automobili elettriche e ibride, oltre a schede con tempistiche di rifornimento e stima dei costi energetici annuali con annesso confronto con veicoli a benzina o diesel.

D’altro canto, Google Voli mostrerà un nuovo parametro di ricerca riguardante le emissioni di CO2 stimate per ogni volo elencato e persino per singolo posto negli aerei selezionati, immediatamente accanto a prezzo e durata del viaggio. Ogni volo particolarmente sostenibile verrà indicato con un’etichetta verde.

Google Maps ottiene tantissime novità per l’ecosostenibilità: a partire dal 2022 il sistema mostrerà percorsi eco-sostenibili con consumo inferiore di benzina, ergo spesa minore per i rifornimenti di carburante ed emissioni di CO2 inferiori. Ancora, Maps potenzierà la navigazione per i ciclisti tramite la visualizzazione di informazioni essenziali su schermo durante l’attività in bicicletta; verranno mostrate anche tutte le informazioni utili in merito a bike e scooter sharing in tutto il mondo, dalle stazioni in prossimità al dispositivo ai mezzi disponibili per l’utilizzo.

Particolarmente interessante è l’implementazione dell’intelligenza artificiale per monitorare le condizioni di traffico e “prevedere” le tempistiche dei semafori così da guidare in maniera da evitare soste per l’attesa del passaggio da rosso a verde. I test della funzionalità sono ancora in corso e, fino a oggi, hanno mostrato risparmi di carburante tra il 10 e il 20%.

Infine, segnaliamo che Google Shopping offrirà nella lista di prodotti acquistabili soluzioni più convenienti e sostenibili specialmente per quanto riguarda elettrodomestici ad alta intensità energetica; o ancora, Google Finanza mostrerà per l’intero portafoglio di investimenti il punteggio di sostenibilità.

