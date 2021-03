Google pensa agli sviluppatori del Play Store: commissioni ridotte al 15%

Google recentemente sta pensando ai suoi utenti e sviluppatori: dopo avere detto addio al tracciamento dei dati tramite i cookie di terze parti, in data odierna ha annunciato la riduzione dal 30% al 15% delle commissioni prese dagli sviluppatori Android che distribuiscono app tramite Play Store, ma solo in condizioni particolari.

Come spiegato dal colosso di Mountain View stesso tramite un post pubblicato nei suoi canali ufficiali, questo piano avrà inizio il 1° luglio 2021, con l’azienda che ribadisce come "il 99% degli sviluppatori a livello globale che vendono beni e servizi digitali con Play vedrà una riduzione delle commissioni del 50%".

C’è però un dettaglio da non sottovalutare: il taglio delle commissioni si applicherà a tutti gli sviluppatori Android e inciderà principalmente sul primo milione di dollari all'anno raggiunto dagli acquisti in-app, mentre al raggiungimento di questa quota tornerà al 30%.

L’obiettivo di Google con la pubblicazione di questo post, comunque, era di dimostrare agli sviluppatori del Play Store che la società ci tiene a loro: “Sebbene questi investimenti siano più critici quando gli sviluppatori sono nelle prime fasi di crescita, il ridimensionamento di un'app non si interrompe una volta che un partner ha raggiunto 1 milione di dollari di entrate: abbiamo sentito dai nostri partner guadagnare 2, 5 milioni e persino 10 milioni di dollari in un anno in cui i loro servizi sono ancora su un percorso verso un'orbita autosufficiente. Questo è il motivo per cui mettiamo a disposizione di ogni sviluppatore Play, indipendentemente dalle dimensioni, questa tariffa ridotta sul primo milione di dollari di entrate totali guadagnate ogni anno”.

Google, in ogni caso, fornirà tutti i dettagli su questa modifica della commissione del Play Store nei prossimi mesi. Nel mentre, recentemente l’azienda si è lasciata sfuggire i nomi di 23 nuovi smartphone Android in arrivo sul mercato, aggiungendoli alla lista di dispositivi con supporto ai Play Services per la realtà aumentata.