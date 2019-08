Google pensiona la prima Chromecast: niente più aggiornamenti?

La prima generazione del dongle di Google, Chromecast, che consente di portare sui televisori tradizionali le funzionalità classiche delle smart tv, è destinata ad andare in pensione. A sei anni dal debutto ufficiale sul mercato, la società di Mountain View potrebbe aver silenziosamente annunciato che il dispositivo non verrà più aggiornato.

La scelta è per certi versi obbligata in quanto le nuove generazioni di Chromecast, tra cui Chromecast Audio e Chromecast Ultra, hanno ormai preso il posto delle precedenti anche nelle scelte degli utenti.

Nella pagina di supporto di Chromecast è possibile vedere il firmware disponibile per ogni versione del dispositivo, sia quella corrente che quella in anteprima. E se i nuovi modelli supportano il firmware 1.42.168007 e versioni successive, il Chromecast di prima generazione è fermo alla build 1.36.159268.

Ciò suggerisce che il primo modello del dongle non otterrà più alcun tipo di update, anche se la società al momento ancora non ha confermato la novità. In una dichiarazione a 9to5Google, infatti, il colosso di Mountain View ha dichiarato semplicemente che "continuerà ad aggiornare Chromecast con bug e correzioni di sicurezza", ma non ha fatto alcuna menzione alle novità software più importanti.

Del primo Chromecast abbiamo parlato su queste pagine nella nostra recensione. Negli ultimi tempi però il dispositivo è stato sopraffatto dalla Fire Stick di Amazon, che è disponibile a prezzi inferiori.