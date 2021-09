Google permette ai Pixel di registrare video automaticamente in caso di emergenza

In attesa del lancio di Google Pixel 6 e 6 Pro, il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre una funzionalità importante sui predecessori tramite l’applicazione Personal Safety, ovvero Emergenze Personali, che permetterà di registrare automaticamente video appena si attiva l’SOS sul proprio smartphone.

A scoprire questa novità sono stati gli esperti di XDA Developers nella versione 2021.08.27 di Emergenze Personali, disponibile solo per smartphone specifici tramite il Google Play Store, tra cui i Pixel proprietari. Essa permetteva già di avviare rapidamente l’SOS: come vedete in calce all’articolo, la schermata dell’applicazione permette di attivare una catena di azioni d’emergenza premendo rapidamente 5 o più volte il pulsante d’accensione. Tra di esse figurano la condivisione della posizione del dispositivo, suoni d’allarme, la chiamata istantanea dei servizi di emergenza e, da oggi, anche la registrazione di video.

Questi filmati potranno durare fino a un massimo di 45 minuti, la qualità sarà 720p e la dimensione media sarà di circa 10 MB al minuto; essi verranno salvati automaticamente su cloud per 7 giorni, dopodiché verranno eliminati automaticamente. Una volta avviata la registrazione, se si desidera interromperla basterà premere il pulsante “Stop” e, subito dopo, si avranno 15 secondi di tempo per decidere se condividere o meno il filmato con i contatti di emergenza.

Si tratta di un’aggiunta certamente importante per la tutela degli utenti che si possono trovare in situazioni critiche; per ora, però, è disponibile soltanto su smartphone Google Pixel. La speranza è ovviamente quella di vederla approdare anche su altri dispositivi, anche se ormai sembra una possibilità alquanto remota.

Ricordiamo, nel frattempo, che da qualche giorno milioni di smartphone Android non hanno più le app Google.