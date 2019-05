Ora Google permette di settare l'eliminazione automatica dei dati

Fino ad oggi Google ha dato ai suoi utenti una discreta libertà nella gestione dei loro dati. Ora però l'azienda di Mountain View fa un ulteriore passo in avanti, introducendo la possibilità di impostare l'eliminazione dei dati in automatico ogni tot mesi.

I dati coperti dalla novità per il momento sono quelli relativi alla posizione geografica e all'attività delle app. È, in un certo senso, una risposta alle polemiche montate la scorsa estate sul tracciamento degli utenti.

Così il nuovo tool copre Cronologia delle posizioni e l'Attività web e app. Due categorie di informazioni che sembra che l'azienda raccogliesse anche quando gli utenti disabilitavano questa possibilità attraverso l'opzioni sulla privacy. Era stata una inchiesta dell'Associated Press ad aver portato in luce questa pratica.

Entrambe le informazioni potevano già essere cancellate automaticamente, anche solo in parte, e non esclusivamente per intero. La novità è che ora gli utenti possono decidere di far sì che Google elimini automaticamente quei dati ogni 3 o 18 mesi.

"Tutti i vostri dati verranno eliminati dal vostro account in modo continuativo", spiega Google nel suo blog. Gli utenti possono quindi fissare un limite di tempo, passato il quale i dati in un certo senso "scadono" e vengono eliminati dall'azienda in automatico.



