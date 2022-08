Google permette di tornare ad Android 12 dopo update Pixel, ma non a tutti gli utenti

Il lancio di Android 13 sugli smartphone Google Pixel 6, 6 Pro e 6a sembra una vera e propria trappola dato che non è possibile tornare ad Android 12 anche se si scovano bug di qualsiasi natura. La Grande G ora ha fatto un passo indietro permettendo di tornare ad Android 12, ma non a tutti gli utenti.

Come la società statunitense ha già chiarito, il blocco al ritorno alla penultima iterazione del sistema operativo è dovuto da una vulnerabilità di sicurezza che comprometterebbe il dispositivo. Per tale ragione gli utenti che effettueranno l’aggiornamento non potranno tornare indietro, mentre gli sviluppatori da oggi potranno effettivamente completare il rollback per continuare il test delle loro applicazioni.

C’è però un grande limite che impedirà ai consumatori di sfruttare lo stesso stratagemma: le build di Android 12 per gli sviluppatori non sono adatte all’uso generale e contengono solo correzioni di sicurezza dedicate ai dev. Inoltre, una volta installata non consentirà di ricevere patch di sicurezza mensili e aggiornamenti OTA di alcun tipo, eccetto per il ritorno ad Android 13. Pensate che queste build non sono nemmeno approvate da Compatibility Test Suite (CTS), quindi sono solamente un ambiente stabile di sviluppo e non un OS utilizzabile normalmente.

In poche parole, il passaggio da Android 13 ad Android 12 resta impossibile (o meglio, ormai altamente sconsigliato) per i possessori di Google Pixel 6, 6 Pro e 6a, che invece dovranno arrendersi e sopportare anche problemi particolarmente noiosi come il rapido consumo della batteria.