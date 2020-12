Google permetterà di disattivare pubblicità di alcolici e siti di scommesse

Il tema delle pubblicità online non è gradito né dagli utenti, né dalle autorità antitrust mondiali dato che i colossi della tecnologia, spesso, secondo loro adottano pratiche non proprio chiare che poi diventano oggetto di indagini. Google ha però cercato di fare un passo avanti permettendo di disattivare gli annunci di alcolici e scommesse.

Il colosso di Mountain View ha annunciato nelle ultime ore di voler garantire agli utenti di controllare le pubblicità in base ai loro interessi e alle loro preferenze, permettendo loro di rimuovere dal loro account Google e dal loro browser la visione di annunci riguardanti bevande alcoliche, siti di scommesse e casinò.

Per accedere a questa funzionalità basterà recarsi nella pagina apposita denominata Impostazioni annunci, dove poi sarà possibile in realtà controllare i tipi di annunci visibili scegliendo tra moltissimi temi: età, sesso, tecnologia, ambito lavorativo, aziende specifiche e altro ancora. Cliccando su una di queste caselle è possibile infatti premere “Disattiva”, evitando così di vedere le pubblicità inerenti in futuro. Allo stesso modo, poi, l’utente potrà anche ripristinare una determinata categoria.

I temi di scommesse e alcol, però, sembrerebbero particolarmente ottimizzati per evitare intoppi: problemi come la dipendenza sono infatti pericolosi per la salute di ognuno di noi, e per questo Google ha pure collaborato con la International Alliance for Responsible Drinking (IARD) per sviluppare questa funzionalità utilizzando le loro conoscenze sul marketing responsabile degli alcolici.

Le nuove impostazioni verranno implementate gradualmente: si inizierà con una beta che interesserà gli annunci di YouTube negli Stati Uniti, per poi, all'inizio del prossimo anno, applicare la stessa impostazione a tutte le pubblicità su Google e YouTube.

Intanto, la società statunitense sta lavorando anche su alcune novità interessanti per l’interfaccia utente del motore di ricerca: l’ultima di queste è una nuova ed elegante barra laterale a sinistra dei risultati di ricerca che mostra schede specifiche per fogli di lavoro aggiuntivi, dettagli su brani musicali e anche su star del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Al momento, però, in Italia risulta funzionante solamente per formule matematiche come il Teorema di Pitagora.