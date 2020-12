Google permetterà di provare prodotti di bellezza tramite realtà aumentata

Google continua a rilasciare sempre più novità che sfruttano la tecnologia della realtà aumentata su smartphone: dopo l’introduzione di altri 50 animali visibili in 3D grazie al sistema ARCore, ora il colosso di Mountain View ha annunciato la possibilità di provare prodotti di bellezza come i rossetti direttamente da casa tramite AR.

Come comunicato dall’azienda tramite il suo blog ufficiale, questa idea è stata resa realtà a causa non solo della quarantena, che impedisce di recarsi nei negozi e centri commerciali per provare ed acquistare rossetti, lucidalabbra e quant’altro, ma anche per ovviare alla possibile mancanza di articoli specifici negli scaffali stessi. Grazie a questa funzionalità, dunque, Google intende aiutare a replicare virtualmente l’esperienza di prova.

Big G stessa ha spiegato: “Se stai acquistando prodotti di bellezza, è difficile prendere una decisione su tali articoli personali senza provarli. Supponiamo che tu voglia sapere quanto è puro un lucidalabbra, quanto pigmento è presente in un ombretto o che aspetto avrà un prodotto sul tono della tua pelle, può essere difficile capire queste cose senza vedere i prodotti da vicino”.

Tale feature implementata da Google direttamente nel suo motore di ricerca mostrerà dunque l’aspetto del prodotto specifico su varie tonalità della pelle, così da aiutare l’utente a confrontare sfumature, colori e altri dettagli importanti per quando si applica il make-up. Stando a quanto scritto dalla società nel suo blog, in cui potete trovare anche una gif dedicata a illustrare meglio il funzionamento dello strumento in questione, il sistema supporterà migliaia di marchi tra cui L'Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal e Charlotte Tilbury.

Questa novità verrà resa disponibile per una prima fase di test negli Stati Uniti a partire dai prossimi giorni, ma non va escluso un lancio successivo anche nel mercato europeo e in Italia.

A proposito del motore di ricerca di Google, gli sviluppatori starebbero lentamente implementando novità molto interessanti per l’interfaccia utente come una serie di schede verticali a sinistra dei risultati di ricerca, implementate per aggiungere dettagli ulteriori quando si cercano personaggi dello spettacolo, teoremi matematici e molto altro.