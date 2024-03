Google contro il pishing e malware: Chrome vi proteggerà molto meglio

Interessante aggiunta a Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca infatti ha annunciato di aver aggiunto la protezione della navigazione in tempo reale al proprio browser, che proteggerà ulteriormente la riservatezza e privacy degli utenti.

Come si legge nel post pubblicato sul blog di sicurezza di Google, la nuova versione della navigazione sicura ha l’obiettivo di proteggere in tempo reale gli utenti attraverso un’API che nasconde a Google gli URL dei siti web. In questo modo, il browser sarà in grado di effettuare un controllo in tempo reale per i siti non presenti nel proprio database e quindi invierà una versione crittografata degli URL al server di Fastly.

Chrome, in particolare, sarà in grado di inviare avvisi su malware, plugin rischiosi, phishing o siti presenti nell’elenco di quelli potenzialmente non conosciuti. La differenza principale sta nel fatto che in precedenza tale elenco veniva aggiornato ad intervalli regolari di 30-60 minuti, mentre ora la verifica avviene direttamente sul server a cui il browser accede in tempo reale.

Google spiega che questo sistema consentirà a Chrome di bloccare fino al 25% di tentativi di phishing in più rispetto a prima: si tratta di un incremento importante rispetto alla versione precedente, in un periodo in cui il numero di attacchi alla sicurezza sono aumentati.

