Google: più di 10 miliardi di Dollari ad Apple nel 2018

E' salatissimo il conto presentato da Apple a Google, che come noto versa nelle casse della società di Cupertino ingenti somme di denaro per far si che il motore di ricerca sia quello predefinito su iPhone, iPad ed in generale nei prodotti della Mela.

Sebbene le due società non abbiano mai parlato di numeri nei comunicati, secondo Goldman Sachs Google avrebbe versato nelle casse di Apple 9,5 miliardi di Dollari per il 2018. ù

Si tratta, approssimativamente, di un quinto del totale delle entrate generate dalla divisione Servizi di Apple. La divisione continua quindi a restare una vera e propria gallina delle uova d'oro, e giustifica appieno i commenti di Tim Cook che ha a più riprese riferito che per il 2019 la società si concentrerà maggiormente su questo tipo di prodotti, senza ovviamente trascurare l'hardware. Il lancio di un servizio di streaming video e della piattaforma per le notizie, che dovrebbe avvenire il prossimo 25 Marzo nel corso di un keynote emerso sul web, potrebbe aumentare ulteriormente questi profitti. Ovviamente a ciò bisogna anche aggiungere la crescita che sta registrando Apple Music.

Per il 2019 gli analisti stimano un totale tra 9 e 12 miliardi di Dollari, che Google dovrebbe versare nelle casse di Apple per restare il motore di ricerca preferito su iOS e macOS.