Google Pixel Watch, forse ci siamo: trapelano in rete aspetto e data di lancio

Per trovare gli ultimi riferimenti ufficiali sul possibile arrivo di questo tipo di wearable dovremmo andare indietro di due anni. Il Pixel Watch è un progetto in cantiere ormai da diversi anni e i tempi sembrerebbero finalmente maturi per il suo lancio sul mercato.

Il nuovo video di Jon Prosser ha approfondito l'argomento svelando anche alcuni interessanti dettagli sull'aspetto e sulla possibile finestra di lancio.

Come possiamo osservare nelle foto, saremmo di fronte a uno smartwatch dal quadrante circolare, bordi finemente smussati a 360 gradi, cassa dallo spessore estremamente contenuto e non manca all'appello un tasto funzione laterale.

Il concept, realizzato da RendersBylan, è basato interamente sui suggerimenti dello stesso Prosser, quindi non si tratta in alcun modo di materiale ufficiale ma ispirato alle indiscrezioni raccolte dal noto tipster e pertanto da prendere con tutta la cautela del caso.

Le specifiche del device, dal display al processore, restano tuttavia ignote.

Ciò che invece sappiamo è che, stando alla fonte, il lancio del wearable di Mountain View dovrebbe avvenire intorno al mese di ottobre 2021, quindi insieme al resto della nuova gamma Pixel. Appare molto curiosa la tempistica di questi rumor, dal momento che sono emersi proprio insieme alle ultime indiscrezioni sul Pixel 5a e sul suo possibile posticipo, causato della crisi dei semiconduttori.