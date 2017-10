Google Pixel 2: raddoppiati gli ordini rispetto ad un anno fa

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte per annunciare i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno, l’amministratore delegato di, ha fornito un’interessante indicazione sull’andamento delle vendite della nuova gamma di smartphone.

Pichai, infatti, ha osservato che i pre-ordini per il Pixel 2 hanno registrato un incremento importante rispetto ad un anno fa. La seconda linea, infatti, ha riportato il doppio degli ordini rispetto ad un anno fa, che ha permesso ad Alphabet di registrare ricavi per 3,45 miliardi di Dollari nella parte del bilancio relativa agli altri proventi.

Il lancio del Pixel 2 però non è stato liscio come sperato: secondo molti utenti, il cellulare avrebbe dei problemi al display ed al comparto audio, su cui Google sta indagando.

In Italia è disponibile in pre-ordine da ieri il Pixel 2 XL, l’unico dei due dispositivi che sarà disponibile nel nostro paese, a 939 euro, ma come ampiamente riportato su queste pagine la disponibilità sembra essere limitata.