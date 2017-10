Google Pixel 2 XL disponibile in Italia sullo store ufficiale

E’ disponibile per l’acquisto, sullo Store Ufficiale Italiano di Google, il nuovo dispositivo top di gamma 2017 del gigante di Mountain View, il Google Pixel 2 XL , l’unico della gamma ad arrivare nel nostro paese.

L’acquisto può essere effettuato attraverso questo indirizzo. Gli utenti avranno a disposizione due colorazioni: nero e bianco/nero, entrambi a 989 Euro.

Le stime di spedizione sono di 2-3 settimane per entrambi i modelli, ma potrebbero variare a seconda della richiesta.

Ricordiamo che proprio la scorsa settimana, a seguito delle numerose segnalazioni arrivate da parte degli utenti, la compagnia di Mountain View ha deciso di raddoppiare la garanzia per il Pixel 2, offrendo due anni al posto di uno. Resta da capire se questa modifica si applicherà anche ai dispositivi che arriveranno in Italia ed Europa oppure se resterà esclusiva degli Stati Uniti. A riguardo il motore di ricerca ancora non ha fornito molte indicazioni.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di acquistare il Pixel 2 XL!