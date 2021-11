Google Pixel 3 e 3 XL verso l'ultimo update: rilascio a inizio 2022

A meno di un mese dall’ufficializzazione di Google Pixel 6 e 6 Pro sul mercato, il colosso di Mountain View aggiorna gli utenti possessori di Pixel 3, modello del 2018, in merito al futuro di tale dispositivo: il primo trimestre del 2022 vedrà il rilascio dell’ultimo aggiornamento per Pixel 3 e 3 XL.

Il ciclo vitale di questi due dispositivi, come riportato da 9to5Google, sta per concludersi e il mancato approdo della patch di novembre su di essi ne è un chiaro segnale. Diversi utenti loro possessori si sono preoccupati, temendo un abbandono improvviso; Big G, dunque, ha voluto rasserenarli confermando il rilascio di un ulteriore aggiornamento per il primo trimestre del prossimo anno.

L’ultima patch molto probabilmente porterà con sé le consuete correzioni di bug e i fix lato sicurezza del trimestre. Del resto, Android 12 è già giunto e con esso le novità lato design più importanti degli ultimi anni per smartphone del robottino verde. Insomma, l’abbandono delle patch regolari per Google Pixel 3 e 3 XL non significa ancora l’abbandono definitivo, almeno fino a inizio 2022. La situazione è leggermente diversa per Google Pixel 3a e 3a XL, in quanto essi otterranno patch di sicurezza e nuove feature fino a maggio 2022.

Intanto si attende pazientemente il debutto di Android 12L, versione speciale del robottino verde dedicata a tablet e smartphone pieghevoli.