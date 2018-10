Google Pixel 3: un bug impedisce di salvare le foto, si moltiplicano le segnalazioni

Sappiamo bene quanto Google abbia puntato sul comparto fotografico dei suoi smartphone Pixel 3, incentrando la sua campagna marketing proprio su questo aspetto. Tuttavia, nelle ultime ore, i possessori di questi dispositivi e di altri terminali Android stanno lamentando l'impossibilità di salvare le foto.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, sono numerose le segnalazioni da parte di utenti che possiedono smartphone della gamma Pixel o Nexus. Per dovere di cronaca, sottolineiamo che anche alcuni possessori di dispositivi Samsung e Motorola sembrano aver riscontrato il medesimo problema, ma in numero minore rispetto a quelli della società californiana.

Stando alle fonti, il bug si verificherebbe quando si scatta una foto con HDR+ abilitato, si esce dall'app e si blocca lo schermo. Successivamente, tornando nell'app Fotocamera, si vedrà correttamente l'icona della foto scattata, ma quando si proverà ad aprirla essa scomparirà e lascerà posto all'immagine catturata precedentemente. Non sembra esserci modo di recuperare la foto cancellata, ma alcuni utenti hanno segnalato che può comparire anche a diverse ore di distanza.

Non è chiaro a cosa sia dovuto questo bug, ma il consiglio è chiaramente quello di aspettare il termine dell'elaborazione HDR+ prima di mettere l'app in background oppure disabilitare completamente questa funzionalità.

Si tratta di un problema che crea comprensibilmente fastidio all'utenza, visto che molte persone utilizzano lo smartphone proprio per catturare foto punta e scatta in velocità, senza dover attendere alcuna elaborazione. Google si esprimerà in merito? Staremo a vedere.