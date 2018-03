Google Pixel 3: ecco il primo video concept, Snapdragon 845 e Android P?

probabilmente non presenterà il nuovo flagshipprima del quarto trimestre di quest'anno, ma un primodedicato al dispositivo è appena apparso online. Il tutto è stato realizzato dal canale

Per come è pensato qui, lo smartphone ha un aspetto notevolmente diverso rispetto a Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. Esso infatti presenta una doppia fotocamera sul retro con sviluppo in verticale. Il marchio di Google è presente sul retro nella parte inferiore del dispositivo e tutti i tasti fisici si trovano sul lato destro del dispositivo. Il dispositivo ha due altoparlanti frontali, proprio come i suoi predecessori, mentre le cornici del display sono sottili e gli angoli arrotondati.

A livello di caratteristiche tecniche, il video concept parla di un display con risoluzione QHD+, un sensore di impronte digitali in-display, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non dovrebbe mancare anche il supporto alla ricarica wireless, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android P. Infine, si parla di un SoC Qualcomm Snapdragon 845.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni contenute in questa news sono frutto di un rumor e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela, anche perché l'annuncio è ancora molto lontano.