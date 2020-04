Google Pixel 3, finisce un'era: l'azienda californiana termina le vendite

La gamma di dispositivi Google Pixel 3 termina ufficialmente il suo "percorso": da qualche ora non è più possibile acquistare questi smartphone. Infatti, l'azienda di Mountain View ha deciso di mettere fine alle vendite, in modo da dare spazio a Pixel 4 e agli altri prodotti.

In particolare, stando a quanto riportato da Android Police e come potete vedere sul Google Store, gli smartphone Pixel 3 non sono più disponibili. Non c'è proprio più l'icona che consentiva di comprare questi dispositivi: viene quindi fatto definitivamente spazio alla gamma Pixel 4, in attesa dell'arrivo dello smartphone Pixel 4a, che a questo punto potrebbe venire annunciato a breve. Da notare il fatto che, perlomeno per il momento, sul portale italiano Pixel 3a e Pixel 3a XL (che sono usciti in un secondo momento rispetto a Pixel 3 e Pixel 3 XL) sono ancora disponibili all'acquisto.

Insomma, l'era dei Pixel 3, che secondo molti è stato un passo importante per Google, è finita. Adesso si guarda al futuro e la gamma Pixel 4 ci ha già fatto intuire che l'azienda di Mountain View ha intenzione di puntare all'innovazione, soprattutto in campo software. Per farvi un esempio concreto, vi invitiamo a consultare la nostra prova della modalità astrofotografia di Pixel 3a e Pixel 4 XL.

Nel frattempo, si inizia già a pensare oltre, ancora più in là del prossimo Pixel 4a, dato che si sta iniziando a vociferare di Google Pixel 5.