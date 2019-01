Google Pixel 3 Lite XL su GeekBench: Snapdragon 710 e 6GB di RAM?

A quanto pare, Google Pixel 3 Lite XL potrebbe essere più vicino di quanto si pensa. Infatti, nelle ultime ore lo smartphone è apparso sulla nota piattaforma di benchmark GeekBench, cosa che ha fatto trapelare alcune caratteristiche tecniche e le prestazioni del dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, Google Pixel 3 Lite XL (che appare come "Foxconn Pixel 3 XL" su GeekBench) avrebbe fatto registrare un totale di 1805 punti in single-core e di 5790 punti in multi-core sulla nota piattaforma di benchmark. Per farvi un esempio concreto, siamo vicini Lenovo Z5 Pro, che monta lo stesso hardware e nella nostra recensione è arrivato a 1960 punti in single-core e 6472 punti in multi-core.

Va ovviamente considerato il fatto che probabilmente si tratta di un prototipo non ancora ottimizzato, ma a quanto pare Google è già a buon punto. Nonostante questo, i risultati fatti trapelare su GeekBench sembrano smentire i precedenti rumor, che parlavano invece di 4GB di RAM e di un processore Qualcomm Snapdragon 670. Insomma, a quanto pare la società californiana ha perlomeno rivisto le sue strategie. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.