Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: aggiornamenti garantiti fino ad Ottobre 2021

Sono stati annunciati nella giornata di ieri i nuovi Pixel 3 di Google ed oltre alle varie novità hardware mostrate dal gigante di Mountain View nel corso del keynote, ce ne sono alcune silenziose che comunque sono degne di nota.

Prima dei Pixel 2 e Pixel 2 XL, infatti, Google aveva garantito il supporto software ai dispositivi per due anni, mentre il rilascio delle patch di sicurezza per tre.

A quanto pare però il motore di ricerca ha deciso di cambiare la politica interna, e attraverso il proprio sito web ufficiale ha silenziosamente aggiornato le tabelle, annunciando che i Pixel 3 XL e Pixel 3 saranno aggiornati per tre anni, fino ad Ottobre 2021. Le modifiche riguardano sia le build di Android che gli aggiornamenti di sicurezza.

Ciò vuol dire che i possessori dei dispositivi riceveranno Android Q, R ed S, prima che la licenza scada.

Si tratta senza dubbio di una modifica importante, che va incontro alle esigenze e richieste degli utenti, i quali avevano chiesto un'estensione del supporto su quelli che sono comunque dispositivi top di gamma a tutti gli effetti, anche contando i prezzi.

Non sembrano invece in arrivo modifiche per i Pixel 2 e Pixel, i cui aggiornamenti restano garantiti rispettivamente fino ad Ottobre 2020 ed Ottobre 2019.