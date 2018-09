Google Pixel 3 & Pixel 3 XL potrebbero disporre di un nuovo accessorio

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL verranno ufficialmente presentati il 9 ottobre. Tuttavia, continuano ad emergere nuovi dettagli.

Il design di entrambi gli smartphone è ormai trapelato completamente in questi ultimi mesi, come vi abbiamo raccontato in questa news.

Il sito 9to5google ha analizzato l'apk dell'app Google fotocamera ed è così emerso un particolare catturato all'interno di un'immagine illustrativa nell'app.

Nell'immagine è possibile osservare uno stand circolare che consentirà agli utenti di caricare i propri smartphone, in posizione verticale. Entrambi Pixel 3 e Pixel 3 XL presenteranno anche la ricarica wireless, come rivelato dalle perdite complete di quest'ultimo all'inizio di quest'anno.

Inoltre, l'APK potrebbe mostrare anche gli effetti di un possibile futuro aggiornamento per l'applicazione Foto. dunque è possibile che questa funzione risulti effettivamente attiva nella prossima release dell'applicazione.

L'animazione dello stand Pixel, raggiungibile a questo link, mostra delle foto che vengono riprodotte in una sorta di slideshow. Inoltre, in un'altra versione dell'app Google vengono forniti dettagli anche per alcune funzionalità di notifica. Mostra messaggi, allarmi, notifiche del calendario e musica.

Google sta puntando sempre più nel fornire prodotti ed accessori, interessandosi persino a campi vicini all'automobilismo.