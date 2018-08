Google Pixel 3: rivelata accidentalmente la data di lancio

Sembra proprio che Google si sia lasciata sfuggire la data di lancio dello smartphone Pixel 3. I leak di questo tipo sembrano andare di moda ultimamente. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

Il tutto è avvenuto mediante il popolare sito FameBit, che collega le agenzie pubblicitarie ai creatori di contenuti, in modo da farli accordare per la promozione di un determinato prodotto, in questo caso Google Pixel 3. Ebbene, diversi noti YouTuber, che gestiscono singolarmente il proprio canale, hanno fatto sapere di aver ricevuto il messaggio che potete vedere qui sotto.

In esso si legge chiaramente "Il telefono Pixel 3 verrà lanciato il 4 ottobre 2018", informazione che probabilmente non doveva essere rivelata in questo modo. In effetti, si tratta di una data probabile, visto che è un giorno che Google ha utilizzato diverse volte per presentare le sue novità. Insomma, tutto sembra coincidere.

Pochi i rumor riguardanti la scheda tecnica di Pixel 3, ma si parla di una configurazione audio con altoparlanti frontali, nessun jack per le cuffie e bordi arrotondati. La scocca posteriore dovrebbe essere in alluminio e vetro, e vedrà la presenza di un grosso obiettivo per la fotocamera, con sensore per le impronte digitali che dovrebbe essere accompagnato da uno scanner per il riconoscimento facciale.