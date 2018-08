Google Pixel 3: secondo un rumor verrà presentato il 9 ottobre a New York

Stando ad una nuova indiscrezione, riportata da Bloomberg, il prossimo top di gamma del colosso di Mountain View verrà presentato il 9 ottobre, in occasione di un evento dedicato che si terrà a New York City. Una data plausibile, se si pensa che i due precedenti modelli sono stati svelati il 4 ottobre 2016 e 2017, in California.

Grazie ai leak ed ai rumor che sono trapelati in rete negli ultimi mesi, possiamo affermare con certezza di conoscere tutte le caratteristiche che contraddistingueranno il Pixel 3 XL. Abbiamo il tanto discusso top notch sul display frontale, molto più ampio rispetto alle soluzioni adottate dalla concorrenza, ed il design del terminale è stato mostrato più volte in diversi video hands-on.

L'ultimo di questi, in assoluto il più completo, viene dalla Russia e ve ne abbiamo parlato soltanto ieri: si tratta di un unboxing, girato e montato da professionisti e quindi di una qualità superiore rispetto ai precedenti. Il filmato mostra la scocca posteriore dello smartphone, di colore bianco ed in vetro, il cavo USB di tipo C e le cuffie Pixel Buds.

Del fratello minore, il Pixel 3, sappiamo invece ben poco, ma stando alle informazioni trapelate in rete dovrebbe riprendere il design del Pixel 2, senza notch.