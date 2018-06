Google Pixel 3 si mostra per intero. Ecco i render trapelati in rete

Le indiscrezioni su Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ormai presenti sul web da tempo, e secondo molti la presentazione sarebbe prevista per il prossimo mese ottobre, con tanto di notch sulla variante più grande. Nella giornata di oggi sono trapelati in rete alcuni render e video che mostrano per intero i dispositivi.

Autore del leak, OnLeaks, uno dei leakster più popolari del settore che negli ultimi tempi ha assunto una popolarità estremamente importante in quanto si è dimostrato essere molto preciso ed affidabile con le notizie pubblicate in termini di design industriale di prodotti ancora non annunciati in via ufficiale.

Nei rendering che trovate in calce, sia sotto forma di video che foto, vediamo un Google Pixel 3 più piccolo con un display completamente rettangolare ed un Pixel 3 XL più grande con Notch sulla scocca frontale.

Interessante anche notare che OnLeaks si è dimostrato essere anche molto preciso in termini di colorazioni, il che è indicativo in quanto vuol dire che i due smartphone saranno disponibili in bianco e nero.

A livello di specifiche tecniche, invece, OnLeaks non ha diffuso alcun tipo di indicazione a riguardo, ma si parla di una configurazione audio con altoparlanti frontali, nessun jack per le cuffie e bordi arrotondati. La scocca posteriore dovrebbe essere in alluminio e vetro, e vedrà la presenza di un grosso obiettivo per la fotocamera, con sensore per le impronte digitali che dovrebbe essere accompagnato da uno scanner per il riconoscimento facciale.

Il lancio del Pixel 3 è previsto per la fine di ottobre a livello mondiale.