Google Pixel 3: trapelate informazioni riguardanti la fotocamera

Anche se tra poco scopriremo tutti i dettagli ufficiali riguardanti i nuovi Pixel 3 e 3XL, continuano a trapelare informazioni sui nuovi smartphone di Google. Stavolta parliamo di fotocamera, senza soffermarci sui dettagli tecnici ma evidenziando le possibili feature presenti.

Google Pixel 3 e Google Pixel 3XL avranno lo stesso setup per quanto riguarda la fotocamera: invertendo un po' il trend, questi smartphone avranno una lente posteriore e due anteriori. Presenti inoltre nuove funzioni quali Top Shot, Photobooth, Super res zoom e tanti altri ancora.

Top Shot aiuterà a scattare sempre foto di alta qualità, prendendo dei fotogrammi antecedenti e successivi allo scatto stesso, scegliendo il migliore da utilizzare. Dopo aver trovato lo scatto perfetto, la stessa funzione andrà a togliere risoluzione alle parti non importanti della foto, mantenendo un'ottima qualità e una dimensione moderata.

Photobooth invece permetterà di catturare fotografie come nelle cabine fotografiche, andando ad analizzare sorrisi, facce e gesti per capire come e quando scattare la foto. Super res zoom invece sarà una feature che andrà a migliorare la qualità delle fotografie zoomate.

In arrivo anche la modalità grandangolare per i selfie, che con un leggero effetto fisheye permetterà di prendere più persone con gli scatti frontali, e l'autofocus con tracciamento del soggetto, tutte funzionalità nuove per la serie 3 di Google Pixel.