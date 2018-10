Google Pixel 3 ufficiale: la società californiana punta al titolo di miglior selfie phone

Nonostante il tentativo di far apparire non veritieri i leak, la presentazione di Google Pixel 3 è andata esattamente come tutti si aspettavano. Confermate, dunque, tutte le indiscrezioni emerse online negli ultimi mesi: la società californiana punta al titolo di top selfie phone.

Infatti, durante il keynote di presentazione, Google ha fatto sapere che la variante base del suo nuovo flaghship monta uno schermo OLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD+ e senza notch, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, una GPU Adreno 630, 64/128GB di memoria interna (non espandibile), una fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) e una dual camera anteriore da 8MP (grandangolare, f/2.2) + 8MP (f/1.8, autofocus) e una batteria da 2915 mAh. Il sistema operativo è chiaramente Android 9 Pie. Le colorazioni disponibili sono Bianco, Nero e Rosa. Per sfruttare la ricarica wireless del dispositivo, potrete acquistare il Pixel Stand, venduto a 79 euro.

Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi dual band, passando per la porta USB Type-C. Presenti anche la certificazione IP68 e il sensore di impronte digitali posto sul retro. Manca, invece, il jack per le cuffie.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Google Pixel 3 richiede un esborso di 899 euro per la variante da 64GB di memoria interna e di 999 euro per quella da 128GB. Stando a quanto annunciato sul palco della conferenza, chi acquisterà il dispositivo riceverà anche 6 mesi di YouTube Music Premium gratis, anche se non sappiamo se la promozione è valida anche per il nostro Bel Paese. L'arrivo in Italia è previsto a breve, visto che i nuovi smartphone sono già preordinabili con spedizioni entro 3/4 settimane. Sullo store sono disponibili anche le auricolari digitali USB-C a 35 euro e le cover ufficiali a 45 euro.

E' già stata aperta anche la pagina ufficiale.



[AGGIORNAMENTO 09/10/2018]: Qui sotto potete vedere la foto dei colleghi di The Verge, che mostra le differenze tra Pixel 3 e Pixel 3 XL. Il primo è senza notch, mentre il secondo ne sfoggia uno stile iPhone X.