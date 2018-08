Google Pixel 3 XL: dalla Russia un unboxing che conferma i rumor emersi in precedenza

Ci siamo, dopo una breve pausa dettata dalle vacanze estive, si torna a parlare del nuovo smartphone top di gamma 2018 di Google, il Pixel 3 XL, che a giudicare dai rumor emersi in precedenza dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo mese di Ottobre, anche se ancora non c'è alcuna data precisa.

Direttamente dalla Russia, però, arriva oggi un interessante video unboxing del telefono, che di fatto conferma quasi tutte le indiscrezioni emerse in precedenza.

Il filmato, di alta qualità e montato professionalmente, mostra il Pixel 3 XL nella sua interezza, insieme alla confezione di vendita.

Il video, che vi proponiamo come sempre in apertura di notizia, mostra la scocca posteriore in vetro, il cavo USB-C e le Pixel Buds che, a quanto pare, saranno realmente presenti nella confezione dei prossimi smarphone top di gamma targati Google. Chiaramente nella confezione saranno presenti i classici cavi di ricarica, ma il video rivela anche un adattatore Quick Switch e gli adesivi #teampixel.

Nel momento in cui il telefono viene avviato, l'accento viene posto sul notch e sul sistema operativo, ovviamente Android 9. Il video mostra però anche le funzionalità legate alla fotocamera frontale che consente di effettuare i selfie con il telefono.

A livello di specifiche, il Pixel 3 XL dovrebbe includere un processore Qualcomm Snapdragon 845 con 4 o 6 gigabyte di RAM.