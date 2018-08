Google Pixel 3 XL, i leak non si fermano: ecco il primo video unboxing!

Dopo la possibile data di lancio, continuano leak relativi alla nuova gamma di smartphone di Google: Pixel 3. Questa volta, al centro del tutto c'è la versione XL del dispositivo, che è apparsa in un completo video unboxing, che potete vedere qui sopra.

A quanto pare, lo schermo di questa variante dello smartphone ospiterà il tanto criticato notch, posizionato come di consueto nella parte superiore dello schermo. Schermo che sembra anche essere un "edge to edge", ovvero riempirà tutta la parte frontale del terminale, estendendosi da un bordo all'altro. Dal video, sembra essere confermata anche la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 845, dello schermo con risoluzione QHD+ (2960 x 1440 pixel) e di 4GB di RAM. All'interno della confezione si vedono, oltre allo smartphone, l'alimentatore, il dongle OTG, quello per il jack audio, e gli auricolari Type-C, che probabilmente funzioneranno in modo simile ai Pixel Buds.

Inoltre, il notch di Pixel 3 XL sarà probabilmente diverso da quello già visto su iPhone X: sembra infatti "più alto" e meno ampio rispetto a quello implementato da Apple nel suo smartphone di punta. Stando a precedenti rumor, Pixel 3, al contrario, dovrebbe assomigliare molto all'attuale Pixel 2, con dei bordi più pronunciati rispetto all'XL e un design differente e senza notch.

Insomma, non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte della società californiana, anche se il video unboxing non sembra essere un fake. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.