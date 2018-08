Google Pixel 3 XL si mostra in un benchmark, con Snapdragon 845

Del Google Pixel 3 abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, anche grazie ai vari leak emersi e pubblicati dai vari siti. La prossima generazione di smartphone made in Google, è infatti attesa sul mercato per il prossimo mese di Ottobre. Sul web oggi sono stati pubblicati alcuni benchmark che ci permettono di ottenere maggiori informazioni.

Evidentemente, i due smartphone saranno basati sul nuovo Snapdragon 845. Su Geekbench oggi è emersa la versione XL, con tanto di punteggi ed alcune specifiche di base.

Il dispositivo ha registrato un punteggio di 2426 in single core ed 8355 in multi core. Per fare un confronto, il Galaxy S9+ con lo stesso processore (S845), ha ottenuto un punteggio di 2412 in single core ed 8301 in multi core. Fondamentalmente, quindi, a livello di potenza non si discostano di molti.

OnePlus 5T, lanciato nel 2017 e basato su Snapdragon 835, invece registra un punteggio di 1974 in single core e 6774 in multi-core.

Il Pixel 3 XL dovrebbe includere una singola fotocamera posteriore, il che è abbastanza inusuale se si conta il trend del mercato che si sta spostando verso la tripla lente. il Galaxy S9 Plus, ad esempio, è dotato di due fotocamere mentre la serie Huawei P20, con il modello Pro, arriva a toccare quota tre fotocamere posteriori.

Gli esperti di Google, però, riterrebbero sufficiente una singola fotocamera, purchè sia sufficiente ed abbastanza performante per soddisfare le esigenze degli utenti in condizioni diverse.

Chiaramente, a livello software, sarà presente Android 9, che è stato rilasciato proprio di recente.