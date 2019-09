Google Pixel 3a in sconto al prezzo più basso di sempre sul Google Store

Oggi è il 21esimo compleanno di Google. Per l'occasione, la società californiana ha deciso di scontare diversi prodotti sul suo store ufficiale. Tra questi, troviamo Pixel 3a, smartphone che ora viene venduto al prezzo più basso di sempre. Potrebbe quindi essere una buona occasione per una certa tipologia d'utenza.

Infatti, utilizzando il codice B-GOOGLE21 al momento dell'acquisto, è possibile portarsi a casa un Pixel 3a a 315,21 euro al posto di 399 euro. Vi ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone annunciato solamente qualche mese fa e quindi destinato ad essere supportato ancora per parecchio tempo da Google.

A livello di specifiche tecniche, troviamo un display OLED da 5,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel) e aspect ratio 18,5:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 670 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 615, 4GB di RAM LPDDR4X, 64GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12,2MP (f/1.8), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac al Bluetooth 5.0, passando per l'NFC, per la porta USB Type-C e per il jack audio per le cuffie.

Oltre a Pixel 3a, non mancano anche altre interessanti promozioni. In particolare, ci riferiamo a quelle relative a Google Home Mini (46 euro), Chromecast Ultra (circa 60 euro) e Google Nest Hub (circa 100 euro). Ovviamente, anche nel caso di acquisto di questi prodotti va usato il succitato codice. La promozione scade alle ore 00:59 del 28 settembre 2019, quindi rimangono poche ore. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di raggiungere il sito ufficiale del Google Store il prima possibile.