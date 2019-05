Google Pixel 3a già svelato: in rete render e schede tecniche complete!

Manca davvero poco alla presentazione dei nuovi Pixel, e nonostante i rumor emersi di recente, sembra esserci ancora un pò d'incertezza intorno ai dispositivi. Su Twitter però sono trapelate le schede tecniche (quasi) ufficiali ed alcune immagini del Pixel 3a.

Scheda tecnica di Google Pixel 3a

Schermo: 5,6 pollici FHD OLED (2.220x1080 pixel) con densità di 441ppi ed Always-On. Contrast ratio di 100.000:1;

Dimensioni: 151,3x70,1x8,2mm. Peso: 147g;

Batteria: 3000 mAh da ricaricare tramite USB-C, con supporto alla ricarica veloce con Quick Charge a 18W;

Design: policarbonato;

RAM: 4GB LPDDR4x;

Processore: Qualcomm Snapdragon 670 a 64-bit octa-core con GPU Adreno 615;

Fotocamera posteriore: 12,2 megapixel, double pixel con autofocus, apertura f/1.8 ed angolo di 17°. Possibilità di registrare video a 1080p/30, 60 o 120 fps, 720p/30 , 60 o 240 fps, 4K/30fps;

Fotocamera frontale: 8 megapixel con apertura f/2 ed angolo di 84°. Possibilità di registrare a 1080p/30fps, 720p/30fps, 480p/30fps;

La scheda tecnica conferma anche la presenza di un sensore per le impronte digitali ed anche del jack da 3,5mm per le cuffie. Si parla anche di altoparlanti stereo, due microfoni e cancellazione del rumore.

Ovviamente gli utenti di default troveranno Android Pie 9.0 con Google Assistant come sistema operativo, mentre intorno alle colorazioni si parla della colorazione Just Black e Clearly White.