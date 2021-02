Google Pixel 3a, un update ha effettuato una fastidiosa modifica ai bordi

Il mondo della tecnologia pullula di stranezze. Infatti, lato software può accadere di tutto e le novità in termini di bug sono all'ordine del giorno. Tuttavia, quanto emerso in questi giorni per quel che riguarda uno smartphone della gamma Pixel è probabilmente unico nel suo genere.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e PhoneArena, alcuni possessori di Google Pixel 3a stanno segnalando online la comparsa di bordi più "taglienti", al posto delle classiche linee "morbide". Per intenderci, trovate un esempio pratico nell'immagine presente in calce alla notizia. Si tratta certamente di un dettaglio relativamente di "poco conto", ma per coloro che hanno una certa attenzione al design è un elemento che risulta particolarmente "fastidioso" una volta notato.

In ogni caso, il problema è lato software, dato che a introdurlo sembra essere stato l'aggiornamento che ha portato con sé le patch di sicurezza risalenti a dicembre 2020. Gli utenti coinvolti affermano che l'arrivo dei successivi update, ovvero quelli di gennaio e febbraio 2021, non ha risolto la questione, visto che i bordi rimangono "taglienti".

Ovviamente, lo smartphone per il resto continua a funzionare come in precedenza, ma la situazione è sicuramente atipica e infatti la notizia sta facendo il giro del mondo. Non è tuttavia chiaro se tutti gli utenti di Pixel 3a abbiano questa "novità" o meno. Per il resto, gli altri smartphone della gamma Pixel non sembrano avere questo "problema".