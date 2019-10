Google Pixel 4 è imminente: pioggia di leak prima dell'annuncio, ecco il recap

Google Pixel 4 è praticamente imminente: verrà annunciato domani 15 ottobre 2019 alle ore 16:00 italiane (qui la live streaming). Tuttavia, ormai lo smartphone si è fatto vedere praticamente in "tutte le salse", in alcuni casi anche in modo ufficioso. Facciamo quindi un riassunto di ciò che dovrebbe essere svelato da BigG.

Partendo dalle informazioni praticamente ufficiali, sappiamo che Pixel 4 monterà una fotocamera + flash LED disposti a "quadrato" in alto a sinistra nella parte posteriore dello smartphone. Infatti, la società californiana ha fatto comparire un render promozionale a Times Square in cui si vede proprio questo dettaglio, quindi non ci sono molti dubbi in merito.

Passando ai rumor e leak, il Web pullula di voci in merito a Google Pixel 4, tra presunti render interni e fotografie reali. In particolare, è comparsa online la confezione di vendita dello smartphone, che ritrae una backcover che dispone solamente della succitata fotocamera in alto a sinistra e del logo di Google in basso al centro. Per quanto riguarda il contenuto della scatola, dovremmo trovare, oltre ovviamente allo smartphone, un alimentatore USB Type-C da 18W, un cavo USB Type-C per la ricarica e un adattatore Quick Switch (da USB Type-C a USB standard).

Parlando del Pixel 4 in sé, lo smartphone dovrebbe montare uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90Hz. La parte anteriore dovrebbe avere un look simile a quella di Pixel 3, come potete vedere dall'immagine presente qui sotto. Per il resto, dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una fotocamera posteriore con sensori da 12MP e 16MP, una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 2800 mAh. Il prezzo sarebbe fissato a 799 dollari.

Non dovrebbe mancare una variante più costosa chiamata Pixel 4 XL. Quest'ultima dovrebbe montare un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione QHD+, 128GB di memoria interna e una batteria da 3700 mAh. In questo caso il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 999 dollari. Non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più in merito alla gamma di dispositivi Google Pixel 4.