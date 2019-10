Google Pixel 4 e Nest Mini: prezzi italiani, regali per chi preordina e tutti i dettagli

Durante la conferenza "Made by Google 2019", l'azienda di Mountain View ha svelato diversi nuovi dispositivi. Chiaramente i prodotti principali sono gli smartphone della gamma Pixel 4, ma ci sono anche alcune interessanti "sorprese".

Infatti, Google ha svelato anche il rinnovato Nest Mini, un router chiamato Google Wifi e il laptop PixelBook Go. A pochi minuti dalla fine della conferenza, la società californiana ha aggiornato il Google Store italiano e quindi siamo finalmente venuti a conoscenza dei dettagli relativi ai dispositivi che arriveranno anche nel nostro Paese.

In particolare, ci riferiamo a Pixel 4, Pixel 4 XL e Google Nest Mini. Pixel 4 viene venduto a un prezzo di 759 euro per la variante con 64GB di memoria interna e di 859 euro per il modello con 128GB di ROM, mentre Pixel 4 XL costa 899 euro per la variante da 64GB e 999 euro per quella da 128GB. Le colorazioni disponibili sono Just Black, Clearly White e Oh So Orange per quanto riguarda Pixel 4, mentre Pixel 4 XL dispone solamente delle prime due. I preordini sono già aperti e chi acquisterà uno degli smartphone tramite lo store ufficiale entro le ore 23:59 CEST del 23 ottobre 2019 riceverà un Google Nest Hub in omaggio (valore commerciale di circa 130 euro). Le spedizioni partirano dal 24 ottobre 2019. Per maggiori dettagli sugli smartphone Pixel 4, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.

Google Nest Mini costa invece 59 euro e viene venduto nelle colorazioni grigio chiaro o grigio antracite. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Google.