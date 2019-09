Google Pixel 4 trapela online e sfida iPhone 11: ecco due video hands-on

Google Pixel 4 dovrebbe essere presentato il prossimo 15 ottobre 2019, ma ormai il mondo del Web ci ha fornito innumerevoli informazioni su questo smartphone e siamo quindi in grado di ricostruire un quadro generale. In particolare, nella giornata di oggi sono trapelati online due video hands-on che mostrano interamente il dispositivo.

Da questi contenuti multimediali si nota la presenza di una tripla fotocamera posteriore + flash LED disposti a "quadrato" in alto a sinistra sul retro dello smartphone. Si tratta quindi di una soluzione molto simile a quella implementata da Apple nella gamma di smartphone iPhone 11 annunciata il 10 settembre 2019. I sensori che compongono il comparto fotografico di Pixel 4 dovrebbero essere Sony IMX363 e Sony IMX481.

Il display dovrebbe mantenere l'aspect ratio di Google Pixel 3 e non disporre quindi di nessun tipo di notch o foro, mantenendo bordi vistosi. Il pannello dovrebbe essere un AMOLED con risoluzione QHD e refresh rate di 90 Hz. Sotto la scocca dovremmo invece trovare un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM LPDDR4 e una batteria da 3700 mAh. Quest'ultima potrebbe però essere legata alla variante XL di Pixel 4. Le novità software dovrebbero includere una sezione che permette di impostare il tema, il bilanciamento del bianco in base al momento della giornata e una funzionalità che consente di tenere accesso il display mentre lo si sta guardando. Potrebbe però venire a mancare il sensore di impronte digitali, in favore del Face Unlock 3D.