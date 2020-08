Google Pixel 4 va ufficialmente fuori produzione, è passato meno di un anno

Sono giorni particolarmente movimentati in casa Google. Infatti, dopo il rilascio dell'ultima Beta di Android 11 e il recente annuncio di Pixel 4a, la società di Mountain View ha ufficialmente messo fuori produzione Pixel 4 e Pixel 4 XL.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e PhoneArena, sul Google Store statunitense sono già stati vendute tutte le unità e i succitati dispositivi sono quindi acquistabili solamente tramite rivenditori fino ad esaurimento scorte. Per il resto, l'azienda californiana ha confermato che il supporto software andrà avanti come previsto.

Insomma, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL non sono più né in vendita tramite lo store ufficiale né in produzione. Possiamo dunque dire che è giunta la fine dell'era dei Pixel 4 (da non confondere con quella di Pixel 4a), durata in realtà meno di un anno. In ogni caso, si è trattato di un'era fatta di astrofotografia e "gesture aree" con tanto di Pokémon coinvolti, come potete leggere nella nostra recensione di Google Pixel 4 XL (pubblicata a fine 2019).

Per il resto, come fatto notare anche dalle fonti estere, si tratta di un ciclo di vita inusuale. Se guardiamo al passato, Pixel 2 e Pixel 3 erano rimasti sul mercato per circa 18 mesi, ovvero più o meno fino a 5 mesi dopo l'annuncio dei loro successori. Vi ricordiamo che Google Pixel 4a è stato svelato ufficialmente giusto qualche giorno fa. In quell'occasione, BigG ha ufficializzato il prossimo arrivo di Pixel 4a 5G e Pixel 5, che dovrebbero approdare sul mercato entro fine anno.