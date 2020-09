Google Pixel 4a 5G, trapelata la scheda tecnica: avrà lo stesso chip del Pixel 5

Dopo i leak trapelati online del Google Pixel 5 riguardanti design, scheda tecnica e prezzo, ora anche il secondo telefono che Big G presenterà il 30 settembre 2020 - ovvero il Google Pixel 4a 5G - si mostra nel dettaglio grazie ai dati diffusi dal sito WinFuture. A sorpresa, gli smartphone avranno un kit molto simile: vediamolo nel dettaglio.

Partiamo da ciò che si può osservare fuori, ovvero display e fotocamere: lo schermo sarà un OLED da 6.2 pollici con risoluzione pari a 2340 x 1080 pixel, la stessa del Pixel 4a e del Pixel 5, ma rispetto a quest’ultimo avrà soltanto il Gorilla Glass 3 a proteggerlo anziché il Gorilla Glass 6. Per quanto riguarda i sensori per foto e video, invece, non cambia niente: obiettivo principale da 12.2 MP (f/1.7, teleobiettivo, sensore Sony) assieme a una lente grandangolare da 16MP (f/2.2, 107 gradi) e, anteriormente, un sensore da 8MP con FOV a 83°. Sarà garantito il supporto sia alla registrazione di video a 1080p e 240FPS che 4K a 60FPS.

Anche il processore in dotazione sarà lo stesso, ovvero un Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2.4 GHz, con modem 5G integrato e GPU Adreno 620. La RAM in dotazione e la batteria però saranno meno capienti: anziché trovare 8GB e 4080 mAh sotto la scocca, ci saranno 6GB e 3800 mAh. Tra le varie funzionalità infine troviamo due microfoni anziché 3, il jack per microfono da 3.5mm (assente nel Google Pixel 5, secondo i leak). E il prezzo? Rispetto ai 629 vociferati per il Pixel 5, Google Pixel 4a 5G dovrebbe costare 499 Euro secondo WinFuture.

Consigliamo infine di assistere alla presentazione ufficiale del 30 settembre, poiché secondo altri rumor apparsi su Twitter forse ci sarà anche una variante Pixel 5s.