Google Pixel 4a, annuncio tra poche ore: leak di prezzo e scheda tecnica

Mancano ormai poche ore alla presentazione di Google Pixel 4a, l'atteso medio gamma dell'azienda di Mountain View che è stato al centro di rumor e leak per mesi. Le ultime ore prima dell'evento di annuncio non fanno eccezione e, infatti, sono trapelate delle informazioni relative a prezzo e scheda tecnica dello smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dal noto leaker Ishan Agarwal su Twitter, sembra che il prezzo di lancio, perlomeno per quanto riguarda il mercato statunitense, sia pari a 349 dollari. Inoltre, sembra che più avanti nel corso dell'anno arriverà anche una versione 5G di Google Pixel 4a, che dovrebbe accompagnare, nella finestra autunnale, l'approdo sul mercato della gamma Pixel 5. Il modello 5G dovrebbe costare 499 dollari.

In ogni caso, concentrandoci sull'annuncio di domani 3 agosto 2020, la scheda tecnica di Google Pixel 4a dovrebbe comprendere uno schermo OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), supporto all'HDR, aspect ratio 19,5:9 e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore Qualcomm Snapdragon 730G, una GPU Adreno 618, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una singola fotocamera posteriore da 12MP (f/1.7, OIS), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3140 mAh.

Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere pari a 144 x 69,4 x 8,2 mm, per un peso di 143 grammi. Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni: non resta che attendere domani 3 agosto 2020 per saperne di più.