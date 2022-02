Google Pixel 4a saluta il mercato: a Mountain View si arresta la vendita

Lo smartphone Google Pixel 4a si è dimostrato ottimo per la sua fascia di prezzo: la nostra recensione di Google Pixel 4a ha dimostrato la bontà del progetto di Big G tra la compattezza e la fluidità di Android stock. Il successo sul mercato lo ha avuto a livello internazionale, ma ora è giunto il momento dell’addio.

La società di Mountain View, dopo due anni di disponibilità sul negozio ufficiale, ha ufficialmente interrotto la produzione e vendita di Google Pixel 4a. In realtà, i magazzini del colosso statunitense risultavano ormai senza tale smartphone da qualche settimana, ergo era già prevedibile questa decisione da parte sua proprio in questo periodo.

Del resto, attualmente sul mercato si trova già il suo successore Pixel 5a e ci si sta avvicinando sempre di più al lancio del Google Pixel 6a di cui abbiamo visto le specifiche tecniche qualche giorno fa. Man mano che la scheda si aggiorna con componenti di ultima generazione e i prezzi calano, è naturale che si dia maggiore spazio al futuro rispetto al passato.

Ricordiamo con piacere, però, il successo di Google Pixel 4a che, al lancio e fino all’agosto 2021, è quasi sempre rimasto “non disponibile” a causa del numero di richieste e acquisti completati. Tra il display da 5,8 pollici, la potenza moderata e il prezzo competitivo, lo smartphone ha attirato tantissimi consumatori; tra l’altro, è stato anche l’ultimo telefono della gamma Pixel a essere lanciato in più mercati oltre a Stati Uniti e Giappone. Chissà se il Pixel 6a ora in fase di sviluppo tornerà anche da noi come il 4a.

Sempre à propos di Google, l’app di Google Translate sta ricevendo il design Material You.