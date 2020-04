Google Pixel 4a trapela online, dalla confezione di vendita alla scheda tecnica

Dopo il cartellone pubblicitario che sembra aver rivelato "ufficiosamente" il prezzo, torniamo a parlare di rumor e leak relativi all'atteso smartphone Google Pixel 4a.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come potete vedere su SlashLeaks, il prossimo medio gamma dell'azienda di Mountain View, che ricordiamo dovrebbe avere un costo di partenza di 399 dollari, si è fatto vedere in alcune presunte immagini reali, che sembrano confermare in toto le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi.

Infatti, tutti i leak sono concordi nel fatto che il dispositivo disporrà di una singola fotocamera posteriore accompagnata dal flash LED e di uno schermo anteriore con foro per la fotocamera posto in alto a sinistra. Sembra inoltre che ci sia anche un sensore per le impronte digitali posto centralmente sul retro. Anche il render della presunta confezione di vendita non sembra fare eccezione su questi aspetti, anche se il lettore di impronte non si riesce a distinguere molto bene dalle immagini. In ogni caso, stiamo parlando di dettagli e il design di Google Pixel 4a sembra essere ormai ben delineato.

Per quanto riguarda la scheda tecnica dello smartphone, si vocifera di uno schermo OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 730, una GPU Adreno 618, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3080 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Non dovrebbe mancare il supporto alle solite connettività, dalla porta USB Type-C al jack audio da 3,5mm per le cuffie.

Chiaramente, stiamo parlando di indiscrezioni e, al momento, non sappiamo nemmeno quando Google potrebbe presentare ufficialmente questo dispositivo. Insomma, non ci resta che attendere qualche mese per saperne di più su Google Pixel 4a.