Google Pixel 4a trapela online: tutti i rumor sul presunto medio gamma del 2020

Il 2020 è ormai alle porte e rumor e leak sono chiaramente rivolti agli smartphone in arrivo nel corso del prossimo anno. Non ci sorprende, dunque, che online si inizi già a parlare di Google Pixel 4a, medio gamma che dovrebbe essere annunciato durante la prossima edizione dell'evento I/O.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, alcuni leaker hanno divulgato i primi presunti render dello smartphone (che potete vedere in calce alla notizia), allegando anche delle interessanti informazioni riguardanti la scheda tecnica del dispositivo.

Ebbene, stando a queste indiscrezioni, Google Pixel 4a dovrebbe montare un display da 5,8 pollici con un foro per la fotocamera presente in alto a sinistra. Sul retro, invece, sembra esserci una singola fotocamera, accompagnata dal flash LED e inserita all'interno del classico "quadrato". Al centro sembra fare capolino un sensore d'impronte digitali, mentre il logo dell'azienda californiana si trova in basso. Le dimensioni di Google Pixel 4a dovrebbero essere pari a 144,2 x 69,5 x 8,2 mm. Sembrano essere presenti il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C, mentre probabilmente verrà a mancare il Motion Sense che abbiamo visto su Google Pixel 4 XL.

Google Pixel 4a potrebbe essere presentato durante l'evento I/O 2020, che dovrebbe tenersi nel mese di maggio. Vi ricordiamo che il predecessore, Pixel 3a, aveva un prezzo di lancio di 399 euro. Al momento siamo ancora lontani dal ricevere informazioni ufficiali, ma da questi primi rumor sembra che l'azienda californiana voglia rivedere il design del suo medio gamma, rendendolo per certi versi più simile a quello della gamma Pixel 4.