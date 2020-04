Google Pixel 4a: trapela finalmente una possibile data di annuncio

Dopo il leak relativo al prezzo, apparso in un cartellone pubblicitario, torniamo a parlare dello smartphone Google Pixel 4a per via di alcune indiscrezioni legate alla possibile data di annuncio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police, l'azienda di Mountain View si starebbe preparando per svelare il suo dispositivo nel mese di maggio 2020. Infatti, sono trapelati online dei presunti documenti interni di Vodafone Germania, che suggeriscono una disponibilità a partire dal 22 maggio 2020. In parole povere, sembra proprio che l'annuncio sia imminente.

Secondo diverse fonti internazionali, una data di presentazione plausibile potrebbe essere vicina al 10 maggio, ovvero circa dieci giorni prima della presunta disponibilità emersa dai documenti legati a Vodafone Germania. Ovviamente, stiamo parlando di leak e supposizioni, quindi non c'è nulla di ufficiale al momento. Vi invitiamo, dunque, a prendere le informazioni presenti in questa notizia con la dovuta cautela, in attesa di conferme da parte di Google.

In ogni caso, se siete interessati allo smartphone, che dovrebbe costare 399 dollari (prezzo di partenza) e piazzarsi nella fascia media del mercato, vi consigliamo di dare un'occhiata al leak legato alla scheda tecnica e alla confezione di vendita.

Insomma, a quanto pare, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più in merito a Google Pixel 4a. I leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.