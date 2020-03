Google Pixel 4a, trapela 'ufficiosamente' il prezzo; Pixel 4 e 3a in sconto

Dopo i rumor di qualche giorno fa, iniziano a trapelare in modo "ufficioso" le prime informazioni sullo smartphone di fascia media Pixel 4a. Nel frattempo, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a e Pixel 3a XL sono in sconto sul Google Store.

Partendo da Pixel 4a, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, il noto leaker Evan Blass, meglio conosciuto come Evleaks, ha fatto trapelare delle foto che ritraggono i cartelloni pubblicitari legati allo smartphone comparsi negli Stati Uniti d'America.

In particolare, in un'immagine promozionale viene fatto riferimento al prezzo di partenza: 399 dollari. Sembra essere confermato anche il design di Pixel 4a: singola fotocamera, flash LED e sensore per le impronte digitali "classico" sul retro e display con foro per la fotocamera posto in alto a sinistra nella parte anteriore. A questo punto, l'annuncio di parte di Google potrebbe essere più vicino del previsto (i precedenti rumor parlavano di maggio 2020).

Nel frattempo, l'azienda californiana ha deciso di scontare di 50 euro Pixel 3a e Pixel 3a XL, di 100 euro Pixel 4 e di 130 euro Pixel 4 XL. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale del Google Store. Per ulteriori informazioni sui dispositivi coinvolti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Pixel 4 XL e alla nostra prova della modalità astrofotografia.