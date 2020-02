Google Pixel 4a: trapelano online i primi presunti render dello smartphone di fascia media

Dopo le prime indiscrezioni di qualche mese fa, si torna a parlare del presunto smartphone di fascia media Google Pixel 4a, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nel corso del 2020.

In particolare, stando a quanto riportato da Let's Go Digital, il design della parte posteriore del dispositivo dovrebbe riprendere quello dei "fratelli maggiori", vista la presenza di un modulo fotocamere con forma simile. Tuttavia, in questo caso sembra essere presente un singolo sensore accompagnato dal flash LED. Non dovrebbe mancare anche un classico lettore per le impronte digitali posto al centro. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, dovremmo trovare un display con foro per la fotocamera.

Parlando della presunta scheda tecnica di Google Pixel 4a, lo smartphone dovrebbe montare uno schermo OLED da 5,7 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 730G, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Non dovrebbero inoltre mancare la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Stando a diverse fonti internazionali, Pixel 4a potrebbe arrivare sul mercato con Android 10, visto che la versione stabile di Android 11 dovrebbe arrivare nel Q3 2020.

Vi ricordiamo che recentemente si è già iniziato a parlare anche di Google Pixel 5 XL.