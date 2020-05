Google Pixel 4a: trapelano i primi ottimi scatti del sensore da 12MP

Dopo il leak della possibile data di annuncio, Google Pixel 4a torna a far parlare di sé per via della comparsa di alcuni presunti scatti effettuati con lo smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Central e come scritto dallo YouTuber Julio Lusson su Twitter, Google Pixel 4a sarebbe in grado di scattare le foto che potete vedere in calce alla notizia. L'altro smartphone coinvolto è Redmi Note 7. Stando a quanto trapelato in precedenza, il dispositivo dell'azienda di Mountain View disporrebbe di un singolo sensore posteriore da 12MP (l'informazione è stata confermata anche da Lusson).

Google ha già dimostrato in passato di riuscire a sfruttare come si deve il software (come vi abbiamo raccontato nel nostro approfondimento sulla "guerra dei sensori"), quindi poco conta che l'altro dispositivo disponga di una doppia fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo) e sia in grado di fare ottimi scatti per la fascia di prezzo a cui appartiene (come potete leggere nella nostra recensione di Redmi Note 7). C'è da dire che stiamo parlando di uno smartphone uscito nel 2019 a un costo inferiore a quello che dovrebbe avere Pixel 4a, ma capite bene che il confronto è interessante.

Infatti, i presunti scatti effettuati da Google Pixel 4a sembrano superare nettamente quelli di Redmi Note 7. L'effetto bokeh è ottimo, il livello di dettaglio è molto elevato, i colori sono ben tarati e la gamma dinamica è invidiabile. Insomma, se questi sono i reali risultati offerti dallo smartphone dell'azienda di Mountain View, presto ne vedremo delle belle.

Vi ricordiamo che Google Pixel 4a dovrebbe costare 399 dollari al lancio. Recentemente è trapelata una possibile data di annuncio: 22 maggio 2020. Per maggiori dettagli sulla presunta scheda tecnica del dispositivo, vi rimandiamo alla notizia legata al leak della confezione di vendita.