Google Pixel 4a, finalmente è ufficiale: presentazione imminente!

Si vocifera di Google Pixel 4a ormai da parecchi mesi, tanto che lo smartphone è trapelato online in tutte le "salse". Tuttavia, finora l'azienda di Mountain View non aveva mai confermato la presentazione del dispositivo, tanto da far sospettare a qualcuno che alla fine il modello non sarebbe mai arrivato. Adesso, invece, è tutto ufficiale.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Google, BigG ha svelato al mondo la data di annuncio dell'atteso Google Pixel 4a: 3 agosto 2020. Insomma, stiamo parlando di una presentazione imminente, dato che si tratta di lunedì prossimo. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: l'evento è stato confermato dalla stessa azienda di Mountain View, dato che sul Google Store è apparsa l'immagine che potete vedere in calce alla notizia. Quest'ultima è accessibile tramite un easter egg, dato che sul sito ufficiale di BigG c'è una scheda "Lorem ipsum".

Se volete la soluzione del "gioco", vi basti sapere che è necessario premere sui riquadri colorati e seguire l'ordine del logo di Google, ovvero blu, rosso, giallo, blu, verde e rosso. In questo modo, vedrete che la pagina farò comparire proprio la data del 3 agosto 2020. Insomma, siamo dinanzi a un'altra delle classiche "trovate" della società di Mountain View, un modo simpatico per annunciare una volta per tutte agli appassionati la data di annuncio del suo prossimo medio gamma, nonché successore di Pixel 3a.

Insomma, alla fine i rumor di qualche giorno fa sono stati confermati.