Google Pixel 4a deve ancora uscire, ma i leak sono già su Pixel 5a

La presentazione di Google Pixel 4a è ormai imminente, ma il mondo della tecnologia è "strano", lo sappiamo, e stanno già iniziando a trapelare i primi leak legati al suo successore, ovvero Google Pixel 5a.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e Wccftech e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, gli appassionati hanno scovato il primo riferimento allo smartphone nel contesto dell'AOSP (Android Open Source Project). Infatti, uno sviluppatore ha svelato quelli che sembrano essere i piani di Google per il futuro, 2021 compreso (Pixel 5a dovrebbe arrivare l'anno prossimo).

Stando a questo leak, sembra che l'azienda di Mountain View sia intenzionata a portare sul mercato Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a. Chiaramente, varie fonti internazionali descrivono che quest'ultimo continuerà ad essere un medio gamma. Per il resto, è ovviamente ancora troppo presto per fare previsioni in merito a questo modello, dato che Google deve ancora svelare ufficialmente il suo predecessore.

A proposito di quest'ultimo, vi ricordiamo che la data di annuncio di Pixel 4a è fissata per il 3 agosto 2020. Insomma, manca veramente poco al reveal dell'atteso smartphone di cui si vocifera ormai da parecchio tempo. Pensate che il leak della confezione di vendita risale a inizio aprile 2020.